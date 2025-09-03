Las bajas tarifas que pagan los usuarios de autobús, una disminución de los usuarios, así como carreteras que no cuentan con las condiciones aptas para el transporte público, son algunas de las principales razones que destacan las empresas para la pérdida de rutas que ha vivido el país en los últimos años.

Así lo confesaron los propios autobuseros en un reciente informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme), quienes realizaron cuestionarios sobre las principales complicaciones que vive el sector actualmente.

“Los operadores han identificado al modelo tarifario vigente como insostenible debido a que las tarifas establecidas no reflejan los costos operativos reales del sistema. Además, los subsidios, aunque inicialmente bien intencionados, no se actualizan de manera periódica, lo que genera un impacto negativo tanto para los operadores como para grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad”, destaca el documento como uno de los principales problemas.

Sumado a ello, las operadoras del servicio público señalaron que existe una falta de choferes de autobús, lo que también dificulta aumentar la flotilla para disminuir los tiempos de espera de los pasajeros.

Dicha problemática fue confirmada por la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), que detalló que actualmente existen proyectos de ley para mejorar esta situación; sin embargo, estos se encuentran estancados.

“Le hacemos un llamado respetuoso a los diputados para que entren a analizar este tema que es de gran interés para todos. Ya el proyecto fue dictaminado y cumplió con todo el procedimiento para que sea votado en primer debate, solo necesitamos voluntad política para que se le dé prioridad”, explicó Silvia Bolaños, presidenta de Canatrans.

Finalmente, el documento detalla una falta de coordinación entre las autoridades a cargo del sector de transportes: el Consejo Nacional de Transportes (CTP) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), lo que genera mayor dificultad a la hora de fijar tarifas competitivas.

“Se generan duplicidades, demoras, falta de visión estratégica y liderazgo técnico. Además, la infraestructura vial presenta deficiencias críticas, como la escasa implementación de carriles y vías exclusivas, así como paradas de autobuses desatendidas”, especifica el documento.

Diario Extra intentó consultar la posición del CTP ante estos señalamientos, así como el plan para mejorar las condiciones de los autobuses; sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.



Usuarios opinan



Luis Castellón

“Hay servicios que son muy buenos; pero otros son completamente pésimos, y son muchas las personas que lo utilizan, y hay paradas que son cada dos kilómetros, además de que hay un mal estado en las calles nacionales”.



Lupita Hernández



“Creo que sí se debe mejorar, hay malos olores en los buses; y a veces el servicio es malo, a mí me ha tocado esperar hasta 45 minutos en las paradas, esto porque supuestamente les pagan mal a los choferes y entonces no hay”.