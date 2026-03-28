Baja incidencia de cáncer de cérvix en Costa Rica

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Una disminución sostenida en los diagnósticos de cáncer de cérvix marca el panorama reciente del país, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en 2025, el 93 % de las 277.248 citologías analizadas resultaron negativas; apenas el 0,03 % correspondió a cáncer localizado y se confirmaron cinco casos invasores.

Además, la tasa nacional se ubica entre 7,7 y 8 casos nuevos por cada 100.000 mujeres, una cifra cercana al parámetro de eliminación definido por la Organización Mundial de la Salud.

Rodrigo Álvarez, director del Laboratorio Nacional de Citologías atribuyó estos resultados al fortalecimiento del tamizaje y a la incorporación de tecnología molecular.

“En 1998 cuando este laboratorio entró en funcionamiento, cerca del 20% de las pruebas salían positivas diariamente por lesiones de alto grado como displasias moderadas y severas, de 5 a 10 pruebas eran positivas por cáncer”, agregó.

Pese a los buenos resultados, los expertos advierten que sigue siendo un reto para el sistema de salud pública, según la ginecóloga Alejandra Quesada, del Hospital de la Mujer, aunque “actualmente las mujeres en Costa Rica tenemos menos riesgo de tener cáncer de cérvix”, no se debe bajar la guardia.

“Es importante realizarse las pruebas de detección, completar los esquemas de vacunación y adoptar estilos de vida saludables, especialmente evitar el fumado, como parte de una estrategia integral para reducir el riesgo de la enfermedad”, subrayó Las pruebas moleculares iniciaron como plan piloto en regiones específicas y se espera que para el segundo semestre de 2027 cubran todo el territorio.

A esto se suma la vacunación nonavalente contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) a las personas que no han iniciado su vida sexual, cuyo impacto se proyecta en los próximos 10 a 15 años.

Para Quesada, la combinación de detección temprana, inmunización y educación sostenida podría consolidar la tendencia a la baja y acercar al país a la meta de eliminación del cáncer de cérvix como una amenaza real para las mujeres en Costa Rica.

El VPH en el país

El VPH es la Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) con mayor incidencia entre los costarricenses. A pesar de que en los datos oficiales no figura como la que más nuevos casos reporta, este silencioso padecimiento sigue esparciéndose entre la población. Según explican las autoridades, el 80% de los ticos llega a tener VPH en algún punto de su vida.