La transmisión de la Tasa Política Monetaria en las tasas de interés se refleja con mayor claridad en las tasas pasivas, es decir, los ahorros e inversiones en entidades bancarias, que los créditos de los costarricenses.

Así lo señala un estudio del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), en el cual se analizan los indicadores entre el 2023 y el 2025.

“Si bien la Tasa Básica Pasiva (TBP) sigue la tendencia de la Tasa de Política Monetaria (TPM), sus variaciones no son proporcionales y normalmente reaccionan con un cierto nivel de rezago. En el caso de las tasas de interés activas en colones, se observan dinámicas particulares. Estas muestran una alta variabilidad según el intermediario financiero y el tipo de crédito, y no necesariamente siguen los movimientos de la TPM”, indicó Roxana Morales, economista y directora del Observatorio.

La TBP mide el promedio ponderado de las tasas de interés para la captación, tanto a plazo como a la vista en colones, de los intermediarios financieros. Cuando el Banco Central de Costa Rica (BCCR) subió la Tasa Monetaria a un 9%, la tasa pasiva registró un techo del 6,7%, mostrando un aumento gradual, aunque con menor magnitud.

En el caso de la a Tasa Activa Negociada (TAN), la cual corresponde al promedio ponderado de las tasas de interés en colones de todas las operaciones de crédito formalizadas durante el mes previo por las entidades financieras, presenta dinámicas “particulares y alta variabilidad”.

Dicho comportamiento ya ha sido identificado por el Banco Central.

“Existe una asimetría en el impacto de los cambios en la Tasa Política Monetaria. Si estamos hablando de las tasas pasivas, es decir, lo que pagan por el ahorro de los depositantes, la transmisión es más rápida y directa cuando la TPM baja. En el caso de las tasas activas, que es lo que cobran por préstamos, cuando se reduce es más lenta y cuando sube es más rápida”, explicó Pablo Villalobos, gerente de la entidad.

En los préstamos para consumo, excluyendo las tarjetas de crédito, los bancos privados mostraron una reducción mayor, mientras que los públicos y las cooperativas subieron sus tasas. Aunque las entidades privadas siguen por encima de ambas alternativas.

Los créditos de vivienda reflejan una disminución en los tres tipos de intermediarios, con mayor intensidad en los bancos privados.

Por último, los servicios observaron una baja para los préstamos en los bancos y las cooperativas subieron sus tasas. Aunque la reducción de la política monetaria fue de un 5,25%, ninguna de los porcentajes tuvo un comportamiento cercano.

“Las tasas activas no responden de manera uniforme a los movimientos de la TPM; su comportamiento depende del tipo de crédito y del intermediario financiero. Entre enero de 2023 y setiembre de 2025, algunas tasas disminuyeron levemente, mientras que otras incluso aumentaron”, agregó Morales.

La economista agregó que el rechazo de los eurobonos, que iban a colocar $2 mil millones en los mercados internaciones para el Ministerio de Hacienda, incrementa la presión del financiamiento interno del Gobierno, por lo que podrían aumentos las tasas de interés locales y “generar un desacople entre la orientación de la política monetaria y las condiciones efectivas del mercado de crédito”.

Además, la inflación negativa ayuda a que los porcentajes sean mayores que el porcentaje nominal que muestran los indicadores.

“Aunque el BCCR busque estimular la actividad económica mediante reducciones en la TPM, la combinación de tasas reales elevadas y mayores necesidades de financiamiento público podría limitar el acceso al crédito en mejores condiciones. Esto no solo reduce la eficacia de la política monetaria como herramienta de estabilización, sino que también incrementa la vulnerabilidad del sistema financiero frente a presiones fiscales y de liquidez”, advirtió Morales.

Reducciones de la TPM

Durante el 2022, el país experimentó un fuerte aumentó de los precios con el Índice de Precios al Consumidor reflejando una variación del 12% en agosto. La economista explicó que el fenómeno fue impulsado por factores como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la crisis de transporte marítimo a nivel internacional y el encarecimiento de las materias primas, al igual que la depreciación del colón.

Para contener la inflación, el BCCR subió la Tasa Política Monetaria hasta un 9% en octubre del mismo año y, para marzo del 2023, inició un proceso de reducción de 525 puntos pase, para ubicarla en un 3,5%.