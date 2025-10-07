La reducción en la visitación por parte de turistas al país incidió de forma directa al ingreso de divisas del país en el primer semestre del año. Así lo manifestó Arnoldo Beeche, vicepresidente de la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH).

En el periodo señalado, la cantidad de visitantes extranjeros pasó de 1,67 millones de personas en el 2024 a 1,61 millones para el 2025. Este comportamiento generó una reducción de $71 millones en el gasto de los turistas.

Según la balanza de pagos del Banco Central, el ingreso de divisos bajó a $3.087 millones, con una caída del 2,3%.

“La realidad es clara, los hoteles están recibiendo menos ingresos en colones por cada dólar que perciben, mientras enfrentan costos operativos que continúan aumentando en moneda local. Esto compromete la sostenibilidad financiera de los establecimientos, especialmente en temporada baja y con una menor llegada de turistas al país”, externó Beeche.

A la caída de ingresos en el sector turismo, se suma la apreciación del colón en los últimos años, el cual tiene un valor de ¢508 en las ventanillas de los bancos.

Además, Beeche agrega que las decisiones tomadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump generó una desaceleración del mercado corporativo y viajes de negocios.

“Los hoteles estamos enfrentando un doble desafío, menos turistas y menores ingresos por la caída en el tipo de cambio, mientras competimos en condiciones desiguales con hospedajes informales. Esta combinación limita la capacidad de los establecimientos para sostener operaciones, invertir en mejoras y mantener puestos de trabajo”, indicó el vicepresidente de la Cámara de Hoteles.

De acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo del INEC, el sector turismo emplea cerca de 165 mil personas, principalmente mujeres en zona urbana y con una calificación media.