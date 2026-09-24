Bailes y comidas se toman el Congreso por aniversario de San Carlos

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El lobby del Plenario legislativo se llenó este jueves de bailes, comidas y actividades culturales como parte de la celebración del 115 aniversario del cantón de San Carlos.

La actividad fue impulsada principalmente desde el despacho de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Diana Murillo, y se desarrolló en medio de un prolongado receso de la sesión del Plenario.

Durante la pausa legislativa, diputados, funcionarios y visitantes participaron de las actividades organizadas para conmemorar la fundación del cantón sancarleño.

La celebración incluyó presentaciones de baile y una muestra de comidas tradicionales, instaladas en el lobby ubicado frente al salón de sesiones.

San Carlos celebra este año su 115 aniversario, motivo por el cual desde la Asamblea Legislativa se organizó la actividad para resaltar las tradiciones y la identidad del cantón.