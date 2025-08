Lo que comenzó como un sueño humilde, pagando sus clases de baile con el salario de su primer trabajo, hoy se ha transformado en una carrera artística sin fronteras.

El costarricense Ronald Hidalgo ha compartido escenario con estrellas como J Balvin, Karol G, Maluma, Daddy Yankee, Bebe Rexha y hasta Ryan Gosling en los Premios Oscar 2024.

“En mi familia existía el estigma que no debía bailar por ser hombre, pero eso no me detuvo. Eso era lo que amaba hacer”, expresó en entrevista a Diario Extra.

Aunque nació en Costa Rica, su historia empezó a escribirse lejos de casa. Siendo apenas un bebé, sus padres decidieron mudarse a Nueva York, donde creció y vivió durante 13 años.

Aquel cambio de país marcó su infancia, pero fue en su regreso a suelo tico, una década después, donde realmente encontró su propósito. Tenía apenas 17 años cuando el baile se cruzó en su camino y lo conquistó.

En 2013, con la determinación intacta, regresó a Estados Unidos, esta vez con la intención de abrirse camino en California y en dos semanas recibió un contrato con una agencia de talentos, con la que continúa trabajando hasta hoy en día. Poco después, volvió a suelo nacional para participar en “Dancing with the Stars” en 2014, convirtiéndose en su primer trabajo como bailarín profesional. “Cada vez que miro atrás me sorprendo. Nunca imaginé llegar tan lejos ni estar al lado de talentos tan grandes”, describió.