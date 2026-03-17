Bad Bunny tramita protección de su marca y nombre en Costa Rica

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El fenómeno musical puertorriqueño Bad Bunny dio un paso más para consolidar su presencia comercial en el mercado costarricense. Según consta en la edición de este martes del diario oficial La Gaceta, se tramitaron solicitudes formales para inscribir tanto su nombre artístico como su nombre de pila, Benito Antonio Martínez Ocasio, bajo el amparo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La solicitud la realizó un apoderado especial del cantante en territorio costarricense y busca proteger una amplia gama de servicios y productos tecnológicos.

En el ámbito digital, la protección incluye grabaciones de audio y video, música descargable, tonos de llamada y software de juegos. En cuanto a servicios, busca la exclusividad en la producción de conciertos en vivo, presentaciones musicales y teatrales, así como el suministro de contenido multimedia en línea, que abarca desde entrevistas hasta fotografías oficiales del artista.

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Bad Bunny en su gira a Costa Rica. Foto: Archivo. Grupo Extra.

Inscripción de su nombre real

Por otro lado, el artista, a través de su apoderado, solicitó la inscripción de su nombre real, “Benito Antonio”, enfocándose en el mercado de productos físicos de consumo masivo.

Bajo esta denominación, Martínez Ocasio pretende comercializar y proteger artículos de viaje, incluyendo mochilas, bolsos tipo tote, carteras, billeteras y artículos de imitación cuero.

Bad Bunny en el Super Bowl. Foto: Captura de pantalla

También se ampararán bajo la marca, camisetas, sudaderas con capucha, pantalones, vestidos, abrigos, calzado y ropa de dormir.

En diciembre de 2025, Bad Bunny realizó 2 conciertos en Costa Rica que superaron las 100 mil entradas vendidas, lo que muchos calificaron como un récord en las ventas de entradas de espectáculos. Los boletos del concierto oscilaron entre ₡34,000 y ₡121,000.