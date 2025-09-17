Bad Bunny y las compañías relacionadas con la producción de su álbum “Debí Tirar Más Fotos” enfrentan una demanda presentada por Román Carrasco Delgado, un puertorriqueño de 84 años residente en el barrio Río Abajo, Humacao, quien exige una indemnización millonaria.

El reclamo legal se basa en el uso extendido de una propiedad conocida popularmente como “La Casita”, que fue utilizada en conciertos, videos y materiales promocionales sin que el dueño haya recibido una compensación que considere proporcional al éxito comercial del proyecto musical, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez.

Carrasco, quien construyó la vivienda en los años sesenta junto a su hermano, permitió inicialmente que “La Casita” fuera utilizada únicamente para la filmación de un cortometraje vinculado al lanzamiento del disco, que salió en enero de 2025.

La grabación se realizó entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre de 2024, tras una remodelación hecha en la propiedad por el equipo de producción.

Sin embargo, según la demanda, se tomaron fotografías y medidas detalladas de la estructura para replicarla posteriormente en el escenario del Coliseo de Puerto Rico, donde se convirtió en un espacio exclusivo para invitados especiales.

Esta reproducción de “La Casita” fue la pieza central de la residencia artística No Me Quiero Ir de Aquí, una serie que incluyó 30 conciertos.

Cuando permitió el uso de su casa en el material promocional, Carrasco, quien asegura que no sabe leer ni escribir aunque puede firmar, relata que firmó en la pantalla de un teléfono sin entender los términos del documento que se le presentó, el cual denuncia fue usado de manera inapropiada.

Según su versión, recibió dos pagos que suman 5,200 dólares, pero sostiene que el acuerdo solo contemplaba la participación de su hogar en un cortometraje, excluyendo otros usos comerciales.

Además de acusar un posible enriquecimiento injusto, Carrasco expone que su privacidad se ha visto afectada porque su casa se ha convertido en un punto de interés constante para personas que la fotografían sin autorización.

Aunque declara que no busca perjudicar directamente a Bad Bunny ni a las empresas involucradas, exige una indemnización que considera justa: cinco millones de dólares por presunto enriquecimiento indebido y un millón por daños emocionales.

La demanda fue presentada por su abogado, y el documento judicial ha comenzado a circular públicamente.