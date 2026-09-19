Bachelet renuncia a la candidatura a secretaría general de la ONU

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet retiró este sábado su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, semanas después de conocerse un sondeo que la sitúa en penúltimo lugar entre ocho candidatos.

Bachelet ironizó el 3 de septiembre sobre las pocas posibilidades que tenía de ser secretaría general de la ONU en un evento universitario.

“Hoy anuncio que he decidido no continuar con mi candidatura a la secretaría general de las Naciones Unidas”, indicó la exmandataria mediante un vídeo difundido en sus redes sociales.

“Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar. No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío”, señaló.

Bachelet destacó que su postulación ayudó a instalar el debate sobre la necesidad de que la próxima secretaría general sea una mujer latinoamericana e independiente.

El gobierno chileno en un comunicado recordó “que en marzo retiró su apoyo a la candidatura de Bachelet y señaló que desde entonces no respaldó a ninguno de los candidatos en competencia”.

El gobierno “reafirmó además su compromiso con el multilateralismo y la reforma de Naciones Unidas”.

La votación del Consejo de Seguridad realizada en agosto posicionó como favorita a la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett con ocho votos favorables.

La exmandataria socialista fue nominada inicialmente en febrero pasado por el gobierno del expresidente chileno Gabriel Boric, junto con México y Brasil.

Sin embargo, su candidatura perdió fuerza luego de que el nuevo mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, le retirara su apoyo.

“Agradezco muy especialmente a los presidentes de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, que respaldaron esta candidatura desde el primer día con generosidad y convicción”, agregó.

En 80 años de historia ninguna mujer ha ocupado la secretaría general del organismo mundial y apenas se registra un representante de América Latina: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina.

Hasta el momento, cinco mujeres y tres hombres aspiran a suceder al portugués Antonio Guterres, de 77 años, quien terminará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre.