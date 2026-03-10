BAC supera los $350 millones en financiamiento para mujeres

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El acceso al financiamiento continúa siendo uno de los principales desafíos para muchas mujeres, bajo esta premisa el BAC dio a conocer que el saldo de financiamiento dirigido a mujeres ya supera los $350 millones, recursos que han permitido impulsar emprendimientos, pymes y proyectos personales en todo el país.

Solo durante 2025, la entidad colocó cerca de $85 millones en productos financieros diseñados para mujeres, como parte de su programa Mujeres BAC, una iniciativa alineada con su estrategia de sostenibilidad y orientada a reducir las brechas de género en el acceso al crédito.

Entre las soluciones que han contribuido a esta colocación destacan el crédito Avales Mujer, el financiamiento del Sistema de Banca para el Desarrollo con enfoque de género, los créditos preaprobados para mujeres y los préstamos dirigidos a pymes lideradas por mujeres.

Además, el banco amplió la cobertura de algunos de estos productos a nivel nacional, lo que permitió que más mujeres, especialmente emprendedoras y propietarias de mipymes, pudieran acceder a financiamiento para fortalecer o iniciar sus negocios.

“Una de las brechas de género que aún persiste es el acceso de las mujeres a créditos, muchas veces por dificultades para comprobar ingresos o porque los ingresos reportados no son suficientes para respaldar un préstamo. Por eso en BAC nos hemos enfocado en crear productos de alto impacto diseñados especialmente para esta población”, explicó Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC.

Evento 365M: equidad todos los días

Estos resultados se dieron a conocer durante el evento “365M: equidad todos los días”, realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde el banco buscó generar conciencia sobre las brechas de género que aún persisten en distintos ámbitos de la sociedad.

Durante la actividad se abordaron desafíos vinculados con el sistema financiero y el desarrollo social, entre ellos:

Trabajo doméstico y de cuido: las mujeres dedican en promedio 34 horas semanales , mientras que los hombres dedican 15 horas .

las mujeres dedican en promedio , mientras que los hombres dedican . Participación en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas): solo el 29% de las mujeres opta por estas áreas de estudio.

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas): solo opta por estas áreas de estudio. Brecha climática: para 2050, se estima que 158 millones de mujeres podrían estar en condición de pobreza extrema debido al impacto de la crisis climática, según datos de Naciones Unidas.

El evento contó con la participación de especialistas nacionales e internacionales que analizaron estos retos desde distintas perspectivas.

Capacitación y formación para mujeres

Además del acceso a financiamiento, BAC impulsa programas de capacitación para fortalecer las habilidades financieras, empresariales y tecnológicas de las mujeres.

Durante 2025, el programa Mujeres BAC capacitó a más de 22.700 mujeres en temas como educación financiera, desarrollo de negocios y tecnología.

A esto se suman 720 mujeres que participaron en programas de liderazgo, equidad salarial y acceso a empleo, mediante espacios de networking y formación realizados en distintas zonas del país.

Entre las iniciativas destacan el Congreso Mujeres BAC, actividades de conmemoración del 8 de marzo en San José y Liberia, así como encuentros sectoriales como la Primera Jornada de Mujeres Ganaderas en la Región Chorotega.

“En BAC estamos convencidos de que cuando una mujer prospera, todo se transforma a su alrededor. Por eso hemos fortalecido las capacitaciones y herramientas que permitan impulsar su desarrollo empresarial y liderazgo”, añadió Moreno.

Academia Mujeres BAC y apoyo al emprendimiento

Uno de los proyectos destacados fue la Academia Mujeres BAC, un programa diseñado para fortalecer habilidades empresariales y de liderazgo.

Durante 2025, 19 mujeres se graduaron de esta academia, donde recibieron formación en tecnología, plataformas digitales, inteligencia artificial y desarrollo de negocios.

A esto se suman los Mercaditos Mujeres BAC, una iniciativa que benefició a más de 400 emprendedoras dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana, quienes encontraron en estos espacios una oportunidad para comercializar sus productos tanto en sucursales del banco como en eventos externos.

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