BAC subastará varios vehículos: Conozca cuándo y dónde

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Banco BAC realizará una subasta presencial de vehículos los próximos viernes 16 y sábado 17 de octubre, con montos mínimos publicados para presentar ofertas que van desde los $3.523 hasta los $6.737.

La oferta incluye automóviles compactos, vehículos tipo SUV y una opción eléctrica. Se trata de modelos de las marcas MG, Geely, Chery, SsangYong, Citroën, Renault y DFM.

Según la información publicada por la entidad, las fichas de los vehículos incluyen precios de referencia y descuentos. Sin embargo, estos montos no son definitivos, ya que las personas interesadas pueden presentar ofertas por cantidades menores o mayores.

Encuentre la lista completa aquí: https://www.baccredomatic.com/es-cr/personas/vehiculos-bac

Chery Tiggo 2 Pro (2023): Oferta mínima desde $3.523 .

Oferta mínima desde . MG 3 Cross (2014): Oferta mínima desde $3.684 (motor 1.500 cc, transmisión manual, marchamo 2026 pagado).

Oferta mínima desde (motor 1.500 cc, transmisión manual, marchamo 2026 pagado). Chery Tiggo 2 Sport (2023): Oferta mínima desde $4.077 .

Oferta mínima desde . SsangYong Korando (2018): Oferta mínima desde $4.322 .

Oferta mínima desde . Geely GX3 (2020): Oferta mínima desde $4.523 .

Oferta mínima desde . SsangYong Korando (2017): Oferta mínima desde $5.171 (motor diésel 2.000 cc, transmisión automática).

Oferta mínima desde (motor diésel 2.000 cc, transmisión automática). Citroën C3 (2020): Oferta mínima desde $5.368 (motor diésel 1.560 cc, transmisión manual).

Oferta mínima desde (motor diésel 1.560 cc, transmisión manual). Chery Tiggo 2 Pro (2024): Oferta mínima desde $6.434 .

Oferta mínima desde . DFM Nano Box (2024 – Eléctrico): Oferta mínima desde $6.679 .

Oferta mínima desde . Renault Stepway (2023): Oferta mínima desde $6.737 (motor 1.600 cc, transmisión automática).

¿Cuándo y dónde será la subasta?

La actividad se desarrollará de manera presencial en el Parque Empresarial del Este, edificio B3, en Calle Blancos, en horario de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. durante ambos días.

Para participar, las personas interesadas deberán completar previamente el formulario de registro y presentar en el lugar el código de seguimiento correspondiente. También podrán llenar el formulario directamente en el sitio de la subasta.

BAC recomienda revisar las condiciones de cada vehículo antes de presentar una oferta, ya que las unidades se venden en el estado en que se encuentran y no cuentan con garantía una vez formalizada la compra.