BAC subastará varios vehículos: Conozca cuándo y dónde

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El Banco BAC realizará una subasta presencial de vehículos los próximos viernes 16 y sábado 17 de octubre, con montos mínimos publicados para presentar ofertas que van desde los $3.523 hasta los $6.737.
La oferta incluye automóviles compactos, vehículos tipo SUV y una opción eléctrica. Se trata de modelos de las marcas MG, Geely, Chery, SsangYong, Citroën, Renault y DFM.
Según la información publicada por la entidad, las fichas de los vehículos incluyen precios de referencia y descuentos. Sin embargo, estos montos no son definitivos, ya que las personas interesadas pueden presentar ofertas por cantidades menores o mayores.
Encuentre la lista completa aquí: https://www.baccredomatic.com/es-cr/personas/vehiculos-bac
La actividad se desarrollará de manera presencial en el Parque Empresarial del Este, edificio B3, en Calle Blancos, en horario de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. durante ambos días.
Para participar, las personas interesadas deberán completar previamente el formulario de registro y presentar en el lugar el código de seguimiento correspondiente. También podrán llenar el formulario directamente en el sitio de la subasta.
BAC recomienda revisar las condiciones de cada vehículo antes de presentar una oferta, ya que las unidades se venden en el estado en que se encuentran y no cuentan con garantía una vez formalizada la compra.