El BAC Credomatic confirmó a Diario Extra que el aumento en la multa por no tener los ¢25.000 de saldo mínimo en su cuenta no afectará a los usuarios que tengan una cuenta planilla.

Es decir, las personas que devenguen su salario a través de cuentas de esta entidad bancaria no se verán afectadas por la nueva amonestación fijada en ¢5.000.



“Hemos realizado estudios comparativos en el sector y, en este momento, BAC mantiene condiciones competitivas a nivel de saldo mínimo y comisiones, que están dentro del promedio de la industria”, aseguró Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas.



Es importante destacar que esta actualización no afectará a los clientes que mantengan un saldo igual o superior a los montos establecidos para cada tipo de cuenta.



“De forma continua, hacemos revisiones a nuestros productos y servicios con el fin de asegurar que satisfagan las necesidades de los clientes, pero también que estén alineados con las condiciones actuales del mercado”, agregó Moreno.



Además, el Banco ofrece el producto “Cuenta Fácil”, que se puede solicitar de forma digital, desde banca en línea, y que no tiene condiciones de saldo mínimo, por lo tanto, tampoco un cobro asociado.



Por medio de un correo electrónico, la entidad informó a sus clientes sobre estas nuevas políticas, en las cuales cada persona contará con 60 días naturales para realizar los cambios que considere oportunos.



El nuevo monto fijado aplicará a partir del 1° de mayo, tanto para cuentas en colones como en dólares, donde se fijará una multa de $10.