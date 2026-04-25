BAC impulsa el sueño de estrenar carro en Expomóvil 2026

Para quienes este año desean estrenar carro nuevo o cambiar de vehículo, BAC presenta una propuesta de financiamiento diseñada para hacer este proceso más simple, ágil y accesible durante la Expomóvil 2026, que se realiza del 16 al 26 de abril en el Centro de Eventos Pedregal.

Bajo la campaña “Es aquí donde empieza”, el banco pone a disposición de los clientes opciones de crédito con tasa fija durante todo el plazo tanto en dólares como en colones, además de plazos de hasta 100 meses para pagar, brindando mayor tranquilidad y estabilidad financiera.

Entre los principales beneficios también destacan tasas especiales para renovación de financiamiento, condiciones preferenciales para quienes reciben su salario con BAC y facilidades especiales para la compra de vehículos sostenibles.

Tasa Cero, aprobación inmediata y beneficios adicionales

Uno de los principales atractivos de esta edición es la posibilidad de reservar el vehículo mediante Tasa Cero, sujeto a condiciones de cada agencia, así como la aprobación inmediata del crédito tanto en las agencias participantes como en el stand de BAC dentro de la feria.

Además, quienes deseen agilizar el proceso pueden solicitar previamente una carta de aprobación de manera virtual a través del sitio web de BAC, permitiendo avanzar más rápido durante la feria.

Las personas que formalicen su préstamo también podrán acceder a beneficios adicionales como:

Tasa Cero para dispositivos de seguridad y autodecoración

Compass gratuito durante los primeros tres meses

Tasa Cero en hoteles seleccionados de playa y montaña

Opciones especiales para disfrutar el estreno del vehículo con nuevas experiencias de viaje

Leasing y seguros como opciones complementarias

BAC también ofrece la modalidad de leasing, donde el banco adquiere el vehículo y el cliente lo utiliza mediante cuotas mensuales.

Esta opción permite acceder a seguros con bonificaciones durante todo el plazo del financiamiento y en el caso de las pymes, la posibilidad de aplicar a condiciones especiales del Sistema de Banca para el Desarrollo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

En cuanto a seguros vehiculares, quienes formalicen su crédito tendrán acceso a beneficios como pago de deducible único, reparaciones con repuestos originales, auto sustituto y tres meses gratuitos de dispositivos GPS para mayor seguridad.

BAC reafirma su compromiso con la movilidad de las personas

“En BAC entendemos que adquirir un auto es una decisión importante. La campaña ‘Es aquí donde empieza’ responde precisamente a lo que nuestros clientes necesitan, porque muchas veces los sueños comienzan a hacerse realidad cuando se obtiene el crédito que permite concretar un proyecto”, comentó Mayid Sauma, vicepresidente de Banca de Personas, Mipymes y Medios de Pago de BAC.

Durante Expomóvil 2026, el banco contará con más de 80 ejecutivos especializados que brindarán asesoría personalizada para encontrar la mejor opción de financiamiento según las necesidades de cada cliente.

Con esta propuesta, BAC reafirma su compromiso de impulsar soluciones financieras que promuevan la movilidad, la inclusión y el desarrollo, acompañando a las personas en cada etapa de sus decisiones.

Una producción de ExtraLab, laboratorio de contenidos de Grupo Extra, realizada para uno de sus anunciantes, con alcance multiplataforma.