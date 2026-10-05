Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Más de 1.500 pymes del país tuvieron la oportunidad este año de mejorar sus conocimientos en temas como ventas, tendencias en turismo según la zona en la que operan, nuevas tecnologías y otras herramientas para continuar fortaleciendo sus negocios.

Esto fue posible gracias a un ciclo de seminarios impartidos por BAC durante el 2026.Este año, los seminarios fuera de la GAM llegaron a Siquirres, Pérez Zeledón, San Carlos y Grecia.

El cierre lo puso el Seminario Pyme “Trazamos nuevas rutas”, que se realizó el pasado mes de setiembre, en Centro de Convenciones.

Durante este último seminario, las personas participantes recibieron capacitación en ventas, creación de contenido, inteligencia artificial y el impacto de las nuevas tecnologías en la economía y los negocios.

Inteligencia artificial aplicada a las pymes

El último seminario del año, contó con especialistas nacionales e internacionales, quienes compartieron conocimientos sobre el uso de herramientas tecnológicas para mejorar las operaciones, aumentar las ventas y acelerar el crecimiento de los negocios.

“Este año quisimos poner a disposición de las pymes una serie de capacitaciones relacionadas con nuevas tecnologías y especialmente con la inteligencia artificial, la cual está marcando la forma en que hoy se realizan los negocios”, explicó Mayid Sauma, vicepresidente de Personas, Mipymes y Medios de Pago de BAC.

La capacitación forma parte de Pay-Volution, una iniciativa regional de BAC que busca impulsar la transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Herramientas para facilitar los negocios

Durante el encuentro, las pymes también conocieron diferentes medios de pago y soluciones digitales ofrecidas por el banco, entre ellas Hit, Punto de Venta, Kash y Pyme Store.

Además, recibieron información sobre la Universidad Pymes de BAC, una plataforma que ofrece 7.000 cursos virtuales para fortalecer los conocimientos y las capacidades empresariales.

Actualmente, unas 98.000 pymes de diferentes provincias y cantones del país forman parte de la cartera de clientes de BAC.

Según datos de la entidad, durante 2025 más de 2.500 pymes se convirtieron en grandes empresas con el acompañamiento de soluciones financieras y no financieras.

Asimismo, mediante el Sistema de Banca para el Desarrollo se colocaron $667 millones, equivalentes a 44.300 créditos destinados a pymes vinculadas con la agroindustria y otros sectores prioritarios.

Con estas iniciativas, BAC busca fortalecer un ecosistema empresarial basado en la innovación, la sostenibilidad y el uso de nuevas tecnologías.

Una producción de ExtraLab, laboratorio de contenidos de Grupo Extra, realizada para uno de sus anunciantes, con alcance multiplataforma.