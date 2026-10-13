BAC abre vacantes de empleo en Costa Rica: conozca los requisitos

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

BAC mantiene varias oportunidades laborales disponibles en Costa Rica para personas con experiencia en administración, transformación digital, tecnología, análisis de datos y atención al cliente.

Estas son las principales características de cada puesto:

Subgerencia Regional de Automatización y Operaciones Digitales

Funciones: liderar proyectos regionales de automatización, transformación digital y mejora de procesos.

liderar proyectos regionales de automatización, transformación digital y mejora de procesos. Requisitos: maestría en un área afín y cinco años de experiencia en gestión de proyectos estratégicos.

maestría en un área afín y cinco años de experiencia en gestión de proyectos estratégicos. Modalidad: híbrida.

híbrida. Ubicación: Calle Blancos o Escazú.

Especialista de Conversiones

Funciones: liderar el aseguramiento de calidad del software y contribuir a la seguridad de las aplicaciones del banco.

liderar el aseguramiento de calidad del software y contribuir a la seguridad de las aplicaciones del banco. Enfoque: pruebas funcionales, desarrollo seguro y cumplimiento de estándares.

pruebas funcionales, desarrollo seguro y cumplimiento de estándares. Requisitos y modalidad: deben consultarse en la convocatoria completa, ya que la información disponible no detalla estas condiciones.

Persona Ejecutiva de Servicio

Funciones: atender clientes, ofrecer productos bancarios e impulsar el uso de plataformas digitales.

atender clientes, ofrecer productos bancarios e impulsar el uso de plataformas digitales. Requisitos: ser estudiante activo de bachillerato universitario en Ciencias Económicas, Ingeniería o una carrera afín, y contar con al menos un año de experiencia en servicio al cliente o ventas.

ser estudiante activo de bachillerato universitario en Ciencias Económicas, Ingeniería o una carrera afín, y contar con al menos un año de experiencia en servicio al cliente o ventas. Modalidad: presencial.

presencial. Ubicación: sucursales de Liberia y El Coco, Guanacaste.

sucursales de Liberia y El Coco, Guanacaste. Horario: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., y sábados, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Especialista de BI Digital

Funciones: analizar datos, desarrollar reportes y paneles de información, y automatizar procesos para apoyar decisiones comerciales.

analizar datos, desarrollar reportes y paneles de información, y automatizar procesos para apoyar decisiones comerciales. Requisitos: bachillerato universitario en Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Software o carrera afín, y más de tres años de experiencia en análisis o ingeniería de datos.

bachillerato universitario en Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Software o carrera afín, y más de tres años de experiencia en análisis o ingeniería de datos. Conocimientos solicitados: SQL, Excel avanzado, Power BI avanzado y herramientas de plataformas digitales.

SQL, Excel avanzado, Power BI avanzado y herramientas de plataformas digitales. Modalidad: híbrida, con asistencia a la oficina dos días por semana.

híbrida, con asistencia a la oficina dos días por semana. Ubicación: Calle Blancos o Escazú.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos completos y enviar su candidatura en la plataforma oficial de reclutamiento de BAC: Consulte las vacantes en BAC

La entidad solicita adjuntar el currículum actualizado para los puestos de Subgerencia Regional de Automatización y Operaciones Digitales y Especialista de BI Digital.