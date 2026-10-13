BAC abre vacantes de empleo en Costa Rica: conozca los requisitos

BAC mantiene varias oportunidades laborales disponibles en Costa Rica para personas con experiencia en administración, transformación digital, tecnología, análisis de datos y atención al cliente.
Estas son las principales características de cada puesto:
Subgerencia Regional de Automatización y Operaciones Digitales
- Funciones: liderar proyectos regionales de automatización, transformación digital y mejora de procesos.
- Requisitos: maestría en un área afín y cinco años de experiencia en gestión de proyectos estratégicos.
- Modalidad: híbrida.
- Ubicación: Calle Blancos o Escazú.
Especialista de Conversiones
- Funciones: liderar el aseguramiento de calidad del software y contribuir a la seguridad de las aplicaciones del banco.
- Enfoque: pruebas funcionales, desarrollo seguro y cumplimiento de estándares.
- Requisitos y modalidad: deben consultarse en la convocatoria completa, ya que la información disponible no detalla estas condiciones.
Persona Ejecutiva de Servicio
- Funciones: atender clientes, ofrecer productos bancarios e impulsar el uso de plataformas digitales.
- Requisitos: ser estudiante activo de bachillerato universitario en Ciencias Económicas, Ingeniería o una carrera afín, y contar con al menos un año de experiencia en servicio al cliente o ventas.
- Modalidad: presencial.
- Ubicación: sucursales de Liberia y El Coco, Guanacaste.
- Horario: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., y sábados, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Especialista de BI Digital
- Funciones: analizar datos, desarrollar reportes y paneles de información, y automatizar procesos para apoyar decisiones comerciales.
- Requisitos: bachillerato universitario en Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Software o carrera afín, y más de tres años de experiencia en análisis o ingeniería de datos.
- Conocimientos solicitados: SQL, Excel avanzado, Power BI avanzado y herramientas de plataformas digitales.
- Modalidad: híbrida, con asistencia a la oficina dos días por semana.
- Ubicación: Calle Blancos o Escazú.
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas pueden consultar los requisitos completos y enviar su candidatura en la plataforma oficial de reclutamiento de BAC: Consulte las vacantes en BAC
La entidad solicita adjuntar el currículum actualizado para los puestos de Subgerencia Regional de Automatización y Operaciones Digitales y Especialista de BI Digital.