La selección nacional Sub 16 de Costa Rica ganó la final de la UNCAF FIFA Forward que se disputó en Guatemala, ante el combinado de ese país.

Los muchachos dirigidos por Randall Azofeifa lograron la victoria luego de que el único gol de la final llegara en el minuto 94. Fue obra de Mathías Vargas, después de un gran centro y con una buena volea de primera intención.

¡¡GANÓ LA SELE SUB16!!🇨🇷



¡¡CAMPEONES DE UNCAF!!🇨🇷



Con gol al último Minuto de Matías Vargas



Los dirigidos por Randall Azofeifa se coronaron campeones del Torneo UNCAF FIFA Forward y finalizaron el torneo con 7 goles a favor y 0 en contra.



VAMOS SELE🇨🇷 pic.twitter.com/kFC2SyvjIl — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) October 8, 2025

Este grupo de jóvenes dirigidos por el ex seleccionado Azofeifa, han practicado un fútbol ofensivo y práctico, priorizando las transiciones rápidas en ofensivas y sobre todo la solidez defensiva.

