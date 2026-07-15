Ayuda llega por mar a miles de damnificados en Venezuela

Venezuela, La Guaira. (AFP). Miles de familias afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela a finales de junio continúan dependiendo de la ayuda internacional para sobrevivir. Este martes, nuevos cargamentos de alimentos, artículos de higiene y productos de primera necesidad llegaron al estado de La Guaira en vehículos anfibios enviados por Estados Unidos y distribuidos por la organización no gubernamental Global Empowerment Mission (GEM).

La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio, presenta un panorama desolador. Largas filas de personas se forman a diario con la esperanza de recibir asistencia humanitaria, mientras miles permanecen en campamentos improvisados tras perder sus viviendas.

Según el más reciente balance oficial, los terremotos han dejado más de 4.700 fallecidos y cerca de 21.000 personas sin hogar. En medio de la emergencia, son constantes las críticas de los habitantes por la escasa respuesta del gobierno venezolano.

Luis Velázquez, director para América Latina de Global Empowerment Mission, indicó que la organización ya ha entregado ayuda a unas 40.000 familias y aseguró que el apoyo continuará durante varios años.

“Donar alimentos, productos de primera necesidad y artículos de higiene es parte del compromiso que vamos a mantener por cinco años”, afirmó.

La asistencia llegó desde un buque ubicado en el mar Caribe y fue trasladada hasta la costa mediante embarcaciones anfibias, que descargaron arroz, alimentos enlatados y otros insumos básicos para decenas de familias.

Además de la distribución de víveres, la organización estadounidense prevé participar en la construcción de viviendas para quienes lo perdieron todo durante los movimientos telúricos.

La presencia de militares, embarcaciones y aeronaves de Estados Unidos en la zona afectada se mantiene visible, en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y el gobierno venezolano encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.