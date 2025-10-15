20th Century Studios lanzó el primer tráiler y póster oficial de ¡AYUDA!, un nuevo thriller psicológico con humor negro dirigido por Sam Raimi.

La película, que ya cuenta con su material promocional disponible, promete ser un intenso relato de supervivencia y tensión psicológica.

Sam Raimi, el “visionario cineasta que desafía los límites del género” (conocido por éxitos como Spider-Man y El despertar del diablo), vuelve a la pantalla grande con una historia original que explora la dinámica de poder bajo situaciones extremas.

Raimi comentó que los cambios de poder en la historia generan una situación que se intensifica y está llena de giros inesperados y suspenso.

A detalle

¡AYUDA! está encabezada por Rachel McAdams (nominada a los premios Oscar y Tony por roles en Spotlight y Chicas pesadas) y Dylan O'Brien (Twinless). Trama: La historia se centra en Linda Liddle (McAdams) y Bradley Preston (O'Brien), 2 colegas que son los únicos sobrevivientes de un accidente aéreo.

Foto: Cortesía 20th Century Studios.

Varados en una isla desierta, deben superar viejos resentimientos y trabajar juntos, aunque la sinopsis advierte que es principalmente una batalla inquietante con humor negro de voluntades e ingenio para mantenerse con vida. Reparto de Apoyo: El elenco incluye a Edyll Ismail, Dennis Haysbert, Xavier Samuel, Chris Pang, Thaneth Warakulnukroh y Emma Raimi.

La producción de ¡AYUDA! cuenta con nombres destacados en la industria cinematográfica:

Foto: Cortesía 20th Century Studios.

El guion fue escrito por Damian Shannon & Mark Swift, conocidos por trabajos en Viernes 13 y Baywatch. Música: La banda sonora original está a cargo de Danny Elfman, compositor célebre por su trabajo en EL EXTRAÑO MUNDO DE JACK y Batman.

Producción: La película es producida por el propio Sam Raimi junto a Zainab Azizi, con JJ Hook como productor ejecutivo.

Foto: Cortesía 20th Century Studios.

¡AYUDA! tiene previsto su estreno en cines el 12 de febrero de 2026.