AyA y ESPH anuncian cortes de agua: vea las zonas y horarios

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Varias comunidades del país tendrán suspensiones programadas del servicio de agua potable durante esta semana, debido a trabajos de mantenimiento, maniobras operativas y diferentes labores en los sistemas de acueducto.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó sobre interrupciones en distintos cantones, mientras que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará trabajos que provocarán cambios en el servicio.

Estas son las zonas y horarios anunciados:

Desamparados

Días: martes 22, jueves 24 y sábado 26 de setiembre.

martes 22, jueves 24 y sábado 26 de setiembre. Horario: de 6:00 a. m. a medianoche.

de 6:00 a. m. a medianoche. Duración: hasta 18 horas continuas.

hasta 18 horas continuas. Motivo: maniobras operativas para mejorar el abastecimiento del sistema de acueducto.

Tibás

Día: martes 22 de setiembre.

martes 22 de setiembre. Horario: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Motivo: trabajos de mantenimiento preventivo y lavado de la planta de agua potable.

Moravia

Día: martes 22 de setiembre.

martes 22 de setiembre. Horario: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Motivo: labores de mantenimiento preventivo y lavado de la planta de agua potable.

Vázquez de Coronado

Día: martes 22 de setiembre.

martes 22 de setiembre. Horario: de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Motivo: diagnósticos y pruebas en el acueducto comunal, como parte del proyecto de reducción de agua no contabilizada.

diagnósticos y pruebas en el acueducto comunal, como parte del proyecto de reducción de agua no contabilizada. Objetivo: mejorar el funcionamiento y la prestación del servicio.

Goicoechea

Día: martes 22 de setiembre.

martes 22 de setiembre. Horario: de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Motivo: realización de diagnósticos y pruebas en el acueducto, también como parte del proyecto de reducción de agua no contabilizada.

San José

Los sectores de Hospital, Mata Redonda, Hatillo y Pavas tendrán suspensión del servicio.

Días: martes 22 y jueves 24 de setiembre.

martes 22 y jueves 24 de setiembre. Horario: de 10:00 p. m. a 4:00 a. m.

de 10:00 p. m. a 4:00 a. m. Motivo: maniobras operativas nocturnas para recuperar los niveles del sistema.

Curridabat

Días: martes 22 y jueves 24 de setiembre.

martes 22 y jueves 24 de setiembre. Horario: de 10:00 p. m. a 4:00 a. m.

de 10:00 p. m. a 4:00 a. m. Motivo: maniobras operativas durante la noche para recuperar los niveles del sistema.

La Unión

Días: martes 22 y jueves 24 de setiembre.

martes 22 y jueves 24 de setiembre. Horario: de 10:00 p. m. a 4:00 a. m.

de 10:00 p. m. a 4:00 a. m. Motivo: maniobras operativas nocturnas destinadas a recuperar los niveles del sistema.

ESPH también anuncia cortes en Heredia

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó que realizará el lavado interno del Tanque Joya Cubierto, lo que provocará variaciones en el servicio.

Fecha: miércoles 23 de setiembre.

miércoles 23 de setiembre. Horario: de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Zona: Centro y Mercedes de Heredia.

Sectores que podrían verse afectados

Centro: sector norte, centro, este y oeste, incluyendo Corazón de Jesús, las cercanías del Colegio Humanístico Costarricense, Ovsicori-UNA, Transportes y Suministros de la UNA, Jardines Universitarios y Condominio Heredia Metro.

Cubujuquí: Estadio, plaza, Palacio de los Deportes, Clínica Cubujuquí, Escuela Rafael Moya, INS, calle Cuchilla, capilla de velación y Fátima.

Mercedes Norte: desde el Automercado hacia el oeste hasta llegar al Bar España.

También se contemplan diferentes calles y avenidas del sector Centro como parte del área que podría experimentar fluctuaciones durante las labores.