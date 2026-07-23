AyA suspende servicio de agua en Coronado por posible contaminación

Una posible contaminación de agua en la planta potabilizadora de San Rafael de Coronado hizo que Acueductos y Alcantarillados procediera a la suspensión de las operaciones en dicha estación.

Según informó el AyA, no hubo ingreso del líquido en los sistemas de distribución hacia los hogares, por lo cual piden tranquilidad a la población.

La planta permanecerá fuera de operación hasta que los resultados de los análisis confirmen que el agua cumple con todos los estándares de calidad e inocuidad requeridos para el consumo humano.

Paralelamente, la institución llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias de este hecho y presentará las denuncias ante las autoridades competentes.

El servicio estará temporalmente suspendido y el abastecimiento del agua se dará mediante cisternas en los diferentes barrios de San Rafael y Cascajal.