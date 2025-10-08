El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) lamentó el fallecimiento de Catarina de Albuquerque, reconocida jurista portuguesa y primera relatora especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento.

A través de un comunicado oficial, la institución expresó sus condolencias a la familia y allegados de quien fue una de las principales impulsoras de las reformas legales y constitucionales que consagraron el acceso al agua como un derecho humano en diversos países, entre ellos Costa Rica.

Lea: Instituto de Estudios de la Mujer (UNA) respalda denuncia contra Fabricio Alvarado

De Albuquerque, quien nació el 12 de mayo de 1970 y falleció el 7 de octubre de 2025, fue una figura clave en la promoción global del agua como un bien público esencial. Su labor al frente de Naciones Unidas permitió fortalecer políticas de gestión sostenible y visibilizar la necesidad de garantizar el acceso equitativo a este recurso vital.

“Promotora incansable de reformas legales y constitucionales que consagraron este derecho en diversos países del mundo, incluida Costa Rica”, destacó el AyA en su mensaje de condolencia.

Durante su carrera, Catarina de Albuquerque también dirigió la iniciativa “Sanitation and Water for All”, donde continuó impulsando alianzas internacionales para mejorar los servicios de agua y saneamiento en comunidades vulnerables.

El AyA reconoció que su legado trasciende fronteras y constituye una base ética y jurídica para las políticas de agua en Costa Rica y el mundo.