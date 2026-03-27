El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informó que durante la Semana Santa dos de sus oficinas de servicio al cliente permanecerán cerradas.

La institución indicó en sus redes sociales que las oficinas a nivel nacional atenderán en horario regular los días lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

No obstante, las oficinas de Alajuelita y Santa Ana permanecerán cerradas durante toda la semana, según detalló la entidad.

“Se exceptúan las oficinas de Alajuelita y Santa Ana, que permanecerán cerradas durante toda la semana”, señala la información difundida por el AyA.

La institución también recordó que sus canales digitales estarán disponibles las 24 horas del día, para que los usuarios puedan realizar consultas y gestiones en cualquier momento a través de sus plataformas de atención.