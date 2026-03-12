AyA descarta cortes de agua en Hatillo y alrededores

La institución pidió a la población verificar las publicaciones a través de sus canales oficiales

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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), negó que existan presuntos racionamientos de agua en Hatillo y alrededores.

“No existe ningún racionamiento programado para ese sector”, puntualizó la institución a través de sus redes sociales.

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La institución pidió a la población verificar las publicaciones a través de sus canales oficiales.

“Pedimos a la población verificar siempre la información en nuestros medios oficiales y no difundir cadenas o publicaciones falsas”, dijo AyA.