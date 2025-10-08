Costa Rica enfrentará una tarde de aguaceros fuertes y tormenta eléctrica, focalizada principalmente en las regiones del Pacífico y la Zona Norte, según un Aviso Meteorológico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Esta actividad lluviosa se debe al aumento de la nubosidad potenciado por factores locales, como el calentamiento matutino y el ingreso de brisas marinas.

La alerta surge en un contexto de saturación de suelos significativa en varias regiones del país (Zona Norte, Pacífico, especialmente la Península de Nicoya, y el Valle Central) debido a las precipitaciones de los días previos.

Estas condiciones aumentan la vulnerabilidad ante posibles deslizamientos, desbordamiento de ríos y quebradas, y graves inundaciones en áreas urbanas por la saturación del alcantarillado.

Foto: Mauricio Aguilar.

Pronósticos

Los pronósticos meteorológicos indican que los aguaceros fuertes serán aislados, esperándose cobertura nubosa durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Acumulados de Precipitación:

Pacífico y Zona Norte: Se esperan acumulados entre 30 mm y 60 mm, con la posibilidad de máximos puntuales de hasta 80 mm.

Se esperan acumulados entre 30 mm y 60 mm, con la posibilidad de máximos puntuales de hasta 80 mm. Valle Central y Caribe: Los montos previstos son menores, entre 15 mm y 30 mm, aunque se pueden alcanzar hasta 50 mm de manera localizada.

En casos aislados, las tormentas eléctricas podrían generar fuertes ráfagas de viento de hasta 80 km/h. Esto representa un riesgo de caída de ramas de árboles o tendido eléctrico.

Durante la noche, se esperan lluvias dispersas en las costas de las provincias de Guanacaste y Puntarenas. También es posible la aparición de bancos de neblina en la Gran Área Metropolitana (GAM) y en zonas montañosas.

Foto: Jorge Castillo.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió recomendaciones claves de seguridad: