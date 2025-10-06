La Zona de Convergencia Intertropical sigue aportando humedad al territorio nacional de Costa Rica, creando condiciones idóneas para la ocurrencia de lluvias de intensidad variable durante este lunes, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La vulnerabilidad ante incidentes es alta. Debido a las recientes intensas lluvias, existe una saturación de suelos significativa en el Pacífico, la Zona Norte y el Valle Central.

Esto eleva el riesgo de incidentes como deslizamientos, inundaciones (incluyendo saturación de alcantarillado en áreas urbanas) y desbordamiento de ríos o quebradas.

Detalles:

Se espera que durante la tarde se desarrollen nubes a lo largo de las cordilleras a nivel nacional.

Zonas con Fuertes Aguaceros: El pronóstico indica lluvias variables y aguaceros aislados pero fuertes, acompañados de tormenta, en las regiones del Pacífico, la Zona Norte y el Valle Central. El Caribe prevé chubascos con tormenta, principalmente en las montañas.

El pronóstico indica lluvias variables y aguaceros aislados pero fuertes, acompañados de tormenta, en las regiones del Pacífico, la Zona Norte y el Valle Central. El Caribe prevé chubascos con tormenta, principalmente en las montañas. Acumulados Máximos: Zona Norte: Montos de 20 mm a 60 mm, con máximos localizados de hasta 85 mm. Pacífico: Acumulados de 20 mm a 70 mm, con máximos puntuales de hasta 80 mm. Caribe: Estimados de 25 mm a 50 mm, con máximos puntuales de hasta 70 mm. Valle Central: Montos de 20 mm a 40 mm, con máximos de 50 mm.



Fotografía: Mauricio Aguilar.

Durante la mañana, ya se registraron lluvias cerca de las costas del Caribe, proyectándose hacia Limón con acumulados menores a 10 mm en un rango de 6 horas. La nubosidad también se extendió, aunque en menor medida, a Cartago, Heredia y San José.

Las tormentas eléctricas podrían generar fuertes ráfagas de viento, que alcanzarían hasta 80 km/h en casos aislados.

El IMN recomienda a la población actuar con precaución en zonas propensas a inundaciones debido a la posible saturación de quebradas o sistemas de alcantarillado.

Además, se aconseja buscar refugio seguro ante la tormenta eléctrica o fuertes ráfagas de viento, previniendo la caída de tendido eléctrico, ramas u otros objetos.