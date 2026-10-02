Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió este viernes 2 de octubre un aviso meteorológico alertando sobre un ambiente altamente húmedo e inestable que provocará fuertes aguaceros con tormenta eléctrica durante la tarde y noche en la mayor parte del territorio nacional.

La inestabilidad atmosférica es impulsada por la intensa actividad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) ubicada sobre el océano Pacífico, la cual ya generó acumulados de hasta 55 mm en Herradura durante las primeras horas de la mañana.

Para este período de la tarde se prevén lluvias y tormentas en el Pacífico, el Valle Central, la Zona Norte y en los sectores occidentales y montañosos del Caribe, con montos acumulados generales de entre 30 mm y 60 mm.

Foto: Mauricio Aguilar.

No obstante, el IMN advierte sobre acumulados superiores localizados (entre 60 mm y 90 mm) en:

Las zonas montañosas de la Zona Norte.

El Pacífico Sur.

Las montañas del Caribe Norte y Sur.

El sector este del Valle Central.

Durante la noche, las precipitaciones persistirán, principalmente a lo largo de la costa del Pacífico, donde se esperan montos acumulados entre 30 mm y 60 mm, con máximos puntuales más altos.

Las autoridades alertan que existe un porcentaje de saturación de suelos superior al 95% en sectores de la Zona Norte y el Caribe Norte, así como en las zonas aledañas a las montañas del Pacífico Central y Sur, lo que eleva considerablemente el riesgo de deslizamientos y desbordamientos.

Foto: Mauricio Aguilar

El IMN mantiene las siguientes recomendaciones: