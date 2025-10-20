El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) destacó que las condiciones se mantienen muy inestables en el país esta semana, impulsadas por la Zona de Convergencia Intertropical y la aproximación de la Onda Tropical #39.

Esta inestabilidad está generando una alta vulnerabilidad de inundaciones y deslizamientos en varias regiones.

La severidad del clima se escalará rápidamente en las próximas horas. La alta saturación de los suelos, especialmente en el Pacífico Sur y la Zona Norte, hace que cualquier precipitación adicional ponga en riesgo la infraestructura urbana y rural, incluyendo posibles colapsos en sistemas de alcantarillado.

Foto: Mauricio Aguilar.

Durante la mañana, se registraron lluvias débiles a moderadas con tormenta eléctrica en la provincia de Limón y la Zona Norte.

Se espera que la actividad lluviosa se traslade y se establezca principalmente hacia la vertiente del Pacífico.

Los aguaceros más fuertes con tormenta se esperan en el Pacífico Central y Sur, donde los montos podrían alcanzar entre 40 y 60 mm, con máximos puntuales de hasta 80 a 100 mm.

La Onda Tropical #39 estará llegando al país en el transcurso de este martes, acentuando la posibilidad de lluvias nocturnas y matutinas en Limón, la Zona Norte y las cordilleras de la GAM y Talamanca.

Foto: Mauricio Aguilar.

Zonas de riesgo

Alta Saturación: Los suelos presentan alta saturación en Guanacaste, la Península de Nicoya, la Zona Norte y todo el Pacífico Sur.

Los suelos presentan alta saturación en Guanacaste, la Península de Nicoya, la Zona Norte y todo el Pacífico Sur. Vulnerabilidad Extrema: Estas áreas son especialmente propensas a deslizamientos, inundaciones y desbordamiento de ríos y quebradas.

Estas áreas son especialmente propensas a deslizamientos, inundaciones y desbordamiento de ríos y quebradas. Riesgo Urbano: Se recomienda especial precaución en áreas urbanas debido a posibles colapsos en los sistemas de alcantarillado por la acumulación de agua.

Recomendaciones

El IMN recomienda prevención ante tormenta eléctrica. En caso de fuertes ráfagas de viento (que pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados) o presencia de tormenta, se aconseja buscar refugio inmediato en un sitio seguro ante la posibilidad de caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.