El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica fuertes aguaceros, lluvias y tormentas eléctricas para la tarde y primeras horas de la noche de este martes en gran parte de Costa Rica.

La causa es la activa Zona de Convergencia Intertropical, que, junto a la alta humedad y las temperaturas cálidas, genera condiciones inestables en todo el territorio.

El IMN emitió una advertencia especial debido a que varias zonas del país presentan una saturación de suelos superior al 90%, lo que aumenta considerablemente el riesgo de deslizamientos e inundaciones.

Foto: Mauricio Aguilar.

Las áreas de mayor vulnerabilidad son las montañas de la Zona Norte, la península de Nicoya y las montañas del Pacífico Central. Además, se alerta sobre la posibilidad de inundaciones repentinas en zonas urbanas.

El pronóstico de lluvias acumuladas varía según la región:

Pacífico Norte: Se esperan los mayores acumulados, entre 30 y 60 mm, con máximos puntuales de hasta 80 mm, especialmente en la península de Nicoya y zonas montañosas.

Zona Norte: También se prevén lluvias localmente intensas, con acumulados de entre 20 y 50 mm, y picos aislados de hasta 80 mm.

Pacífico Central y Sur: Se estiman aguaceros con acumulados de 20 a 50 mm, y máximos de hasta 70 mm cerca de las zonas fronterizas.

Valle Central: Lluvias y aguaceros de intensidad variable, con acumulados entre 20 y 45 mm, y posibles montos superiores en puntos específicos.

Caribe: Se pronostican lluvias en las zonas montañosas con acumulados de 10 a 30 mm, aunque con máximos puntuales que podrían alcanzar los 70 mm.

Foto: Jorge Castillo.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población tomar las siguientes precauciones: