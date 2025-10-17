Aviso del IMN: Fuertes aguaceros persistirán en estas zonas

La inestabilidad atmosférica se extiende, manteniendo una alta amenaza de inundaciones y deslizamientos en varias regiones de Costa Rica debido a la persistencia de aguaceros fuertes para este viernes 17 de octubre de 2025 y durante el fin de semana.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advierte que las condiciones de elevada inestabilidad permanecerán sobre el sur de Centroamérica este fin de semana, e incluso durante la semana venidera sobre el territorio nacional.

Fotografía: Mauricio Aguilar

La combinación de eventos lluviosos extremos y la alta saturación de suelos incrementa significativamente la susceptibilidad a emergencias como deslizamientos, inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos y quebradas en zonas vulnerables.

La Zona de Convergencia Intertropical se ubica frente a Costa Rica, lo que provoca un constante ingreso de humedad desde las primeras horas de la mañana, dando paso a lluvias fuertes durante la tarde.

Las zonas de mayor riesgo por acumulación son:

Pacífico Norte, Zona Norte y Valle Central: Se pronostican montos entre 40 mm y 70 mm.

Máximos localizados podrían alcanzar los 100 mm. Se esperan aguaceros con tormenta eléctrica en estas regiones.

Otras regiones con lluvias intensas:

Costa del Pacífico Central y Pacífico Sur, además de montañas del Caribe: Se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad.

Los montos se ubicarán entre 20 mm y 50 mm, con máximos posibles de hasta 80 mm puntualmente.

Las lluvias se extenderán en las primeras horas de la noche en las regiones del Pacífico.

Es posible el colapso del sistema de alcantarillado pluvial en zonas urbanas.

Foto: Mauricio Aguilar.

Advertencias y precauciones

La saturación de suelos se mantiene muy alta en varias regiones, incluyendo Guanacaste, la Zona Norte, Valle Central, Garabito y Pacífico Sur.

El IMN recomienda extremar las medidas de precaución: