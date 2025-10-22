La posición y activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) mantiene condiciones atmosféricas inestables y húmedas, propiciando un día de intensas lluvias y tormentas eléctricas que se concentrarán durante la tarde y el inicio de la noche.
Un nuevo Aviso Meteorológico emitido por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalla las zonas más afectadas y las estimaciones de precipitación:
- Lluvias y Aguaceros: Se esperan lluvias y aguaceros aislados, acompañados en algunos casos de tormenta eléctrica.
- Zonas de concentración: Las precipitaciones se enfocarán inicialmente en los sectores montañosos del Pacífico, Valle Central, Zona Norte y Caribe, para luego extenderse a las partes bajas.
- Inicio de la Noche: Se prevén lluvias en la Zona Norte y en las áreas costeras del Pacífico. También hay posibilidad de lluvia ligera en la GAM (Gran Área Metropolitana).
- Acumulados de Lluvia: En general, se estiman acumulados de 20 mm a 50 mm, con máximos que podrían alcanzar entre 70 mm y 80 mm en periodos de 6 horas.
La principal advertencia del IMN es la prevención ante fuertes lluvias en cortos periodos de tiempo y el riesgo asociado a la alta saturación de los suelos en varias regiones:
- Riesgo de Inundación: Existe una alta probabilidad de inundaciones en sectores propensos, especialmente en áreas urbanas. Se recomienda precaución ante la posible saturación de quebradas o los sistemas de alcantarillado por acumulación de agua.
- Suelos Críticos: Se reporta alta saturación de suelos en el Pacífico Sur, Península de Nicoya y la Zona Norte.
- Tormentas y Viento: Se debe tener prevención ante la tormenta eléctrica. Las fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta podrían alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas de árboles y tendido eléctrico u otros objetos.