La posición y activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) mantiene condiciones atmosféricas inestables y húmedas, propiciando un día de intensas lluvias y tormentas eléctricas que se concentrarán durante la tarde y el inicio de la noche.

Un nuevo Aviso Meteorológico emitido por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalla las zonas más afectadas y las estimaciones de precipitación:

Foto: Jorge Castillo.

Se esperan lluvias y aguaceros aislados, acompañados en algunos casos de tormenta eléctrica. Zonas de concentración: Las precipitaciones se enfocarán inicialmente en los sectores montañosos del Pacífico, Valle Central, Zona Norte y Caribe, para luego extenderse a las partes bajas.

Se prevén lluvias en la Zona Norte y en las áreas costeras del Pacífico. También hay posibilidad de lluvia ligera en la GAM (Gran Área Metropolitana). Acumulados de Lluvia: En general, se estiman acumulados de 20 mm a 50 mm, con máximos que podrían alcanzar entre 70 mm y 80 mm en periodos de 6 horas.

Foto: Jorge Castillo.

La principal advertencia del IMN es la prevención ante fuertes lluvias en cortos periodos de tiempo y el riesgo asociado a la alta saturación de los suelos en varias regiones: