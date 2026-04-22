Un accidente aéreo quedó captado en video en el sector de Pacoima, en Los Ángeles, luego de que una avioneta se estrellara en un estacionamiento tras impactar cables de alta tensión.

Las imágenes, difundidas en redes sociales posterior al accidente, muestran el momento en que la aeronave volaba a baja altura y golpeó las líneas eléctricas, lo que provocó su caída inmediata en plena zona urbana.

El incidente ocurrió el lunes en un estacionamiento cercano a comercios, donde la avioneta terminó volcada y con severos daños, generando una rápida movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con las autoridades, el piloto, un hombre de aproximadamente 70 años, era el único ocupante de la aeronave y resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado a un centro médico.

Pese a la magnitud del impacto, no se reportaron otras personas lesionadas.

El caso se mantiene bajo investigación para determinar las causas exactas del accidente.