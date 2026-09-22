¿Aviones y helicópteros militares en Costa Rica? Gerald Campos responde

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

En el marco de su gira internacional, la presidenta Laura Fernández viajó a Colombia junto a sus ministros Gerald Campos (Seguridad), Gabriel Aguilar (Justicia y Paz) y Pablo Martínez (DIS).

En la previa de la gira, Presidencia lanzó un video sobre la reunión que sostendrá Laura Fernández, con su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella.

Lo llamativo del video es que calificaron la reunión como una “visita de urgencia” mientras se muestran imágenes de helicópteros y aviones militares. Además, indicaron que tomarán “medidas extremas”.

La reunión será este 22 y 23 de setiembre en Barranquilla. Desde el Gobierno indicaron que harán un reporte especial este miércoles a las 12:30 m.d.

El video:

Grupo Extra consultó a Campos si en Costa Rica se verán este tipo de aeronaves militares y su respuesta fue que la reunión “es una alianza de cooperación, de análisis, de inteligencia, de compartimentar la información de los cuerpos policiales”.