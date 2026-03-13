Avión militar de EEUU se estrella en Irak

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El U.S. Central Command confirmó que cuatro tripulantes fallecieron luego de que un avión cisterna militar Boeing KC-135 Stratotanker se precipitara en el oeste de Irak.

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió este jueves alrededor de las 2:00 p.m. (hora del este de Estados Unidos) cuando la aeronave, utilizada para reabastecimiento en vuelo, cayó mientras realizaba operaciones en la región.

En total 6 personas viajaban a bordo del avión. Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de 4 miembros de la tripulación, mientras que los esfuerzos de rescate continúan.

Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq



TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue.



The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

El U.S. Central Command, con sede en Tampa, indicó que las causas del accidente aún están bajo investigación.

No obstante, la institución aclaró que la pérdida de la aeronave no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo, descartando de momento un ataque como causa del siniestro.

Las identidades de los militares fallecidos no han sido reveladas, ya que serán divulgadas 24 horas después de que se notifique oficialmente a sus familiares.