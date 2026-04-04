Un joven de 20 años fue trasladado de emergencia desde Coto 47, en la zona sur del país, hasta el Valle Central, gracias a un operativo aéreo coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública.

La intervención fue realizada por el avión MSP-024 del Servicio de Vigilancia Aérea, el cual ejecutó un vuelo ambulancia para atender al paciente, quien presentaba una complicación en una arteria que requería atención médica especializada.

Traslado de emergencia. Foto: MSP.

El joven fue abordado en Coto 47 y trasladado hasta la Base Dos, ubicada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Posteriormente, fue remitido a un centro médico para recibir el tratamiento correspondiente.

Traslado de emergencia. Foto: MSP.

Este tipo de operaciones permite reducir significativamente los tiempos de respuesta en emergencias médicas en zonas alejadas, facilitando el acceso oportuno a servicios de salud especializados.