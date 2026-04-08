El Club América tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras una falla mecánica en el avión que trasladaba al equipo.
El incidente ocurrió durante el regreso a México luego de su partido ante Nashville SC.
El equipo venía de empatar sin goles en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Durante el vuelo, la aeronave presentó un desperfecto que obligó a desviar la ruta.
El avión aterrizó de forma preventiva en Miami. Tras el incidente, el plantel se trasladó a un hotel cercano al aeropuerto mientras espera retomar el viaje.
Reportes de medios internacionales indican que jugadores, cuerpo técnico y tripulación se encuentran en buen estado. No se reportaron personas afectadas.
El equipo espera regresar a México en las próximas horas. El Club América tiene previsto enfrentar a Cruz Azul este fin de semana.