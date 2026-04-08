El Club América tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras una falla mecánica en el avión que trasladaba al equipo.

El incidente ocurrió durante el regreso a México luego de su partido ante Nashville SC.

EMERGENCIA

EL avion que traslada al América de Nashville a México presentó una falla en pleno vuelo y tuvo que aterrizar de emergencia en Miami donde está varado el equipo. pic.twitter.com/L5VN5zYM04 — david medrano felix (@medranoazteca) April 8, 2026

El equipo venía de empatar sin goles en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Durante el vuelo, la aeronave presentó un desperfecto que obligó a desviar la ruta.

El avión aterrizó de forma preventiva en Miami. Tras el incidente, el plantel se trasladó a un hotel cercano al aeropuerto mientras espera retomar el viaje.

¡¡ÚLTIMA HORA!! 🚨🦅



El avión que trasladaba a la delegación del América de Nashville a México presentó una FALLA en pleno vuelo 🛬



Tuvieron que realizar un aterrizaje de EMERGENCIA en Miami, donde el equipo se encuentra VARADO actualmente 🇺🇸



📌 Afortunadamente, todos los… pic.twitter.com/0AEqaM4vvr — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) April 8, 2026

Reportes de medios internacionales indican que jugadores, cuerpo técnico y tripulación se encuentran en buen estado. No se reportaron personas afectadas.

El equipo espera regresar a México en las próximas horas. El Club América tiene previsto enfrentar a Cruz Azul este fin de semana.