Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (Canavi) pidió a los comercios verificar el origen de los huevos que adquieren y comercializan, luego del decomiso de cerca de cinco toneladas de producto en el sector de La Pitahaya, en Cartago.

El operativo fue realizado de manera conjunta por el Área de Patentes de la Municipalidad de Cartago, la Policía Municipal, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y la Fuerza Pública. El producto retenido correspondería a huevo de procedencia no autorizada y sin trazabilidad, según la información suministrada sobre el procedimiento.

Decomisaron huevo podrido en Cartago.

Ante este caso, Canavi respaldó la labor de las autoridades y recordó que el huevo que se produce y comercializa mediante los canales formales del país está sujeto a controles sanitarios durante las distintas etapas de la cadena.

Piden comprar a proveedores autorizados

La Cámara señaló que los controles abarcan la producción, empaque, almacenamiento, transporte y comercialización, lo que permite identificar la procedencia del producto y mantener su trazabilidad.

“Este caso demuestra la importancia de contar con vigilancia y controles efectivos”, afirmó Gabriela Brenes, directora ejecutiva de Canavi.

La organización hizo un llamado a supermercados, minisúper, pulperías, ferias y demás comercios para que se abastezcan únicamente de proveedores formales y autorizados, además de solicitar la documentación que respalde el origen del producto.

Entre los documentos que pueden respaldar la operación está el Certificado Veterinario de Operación (CVO). La Cámara pidió no adquirir productos con etiquetas ausentes, alteradas o ilegibles.