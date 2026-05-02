Tras la cancelación de vuelos de Spirit Airlines, Avianca anunció que pondrá a disposición de las autoridades y de los pasajeros afectados su red de rutas y asientos disponibles para facilitar el retorno de usuarios.

La medida aplica para quienes ya hayan volado el trayecto de ida y cuenten con un tiquete de regreso con Spirit Airlines hacia su destino original, siempre que hayan resultado afectados por la situación de la aerolínea estadounidense.

Spirit Airlines operaba en Costa Rica con rutas hacia Orlando y Fort Lauderdale.

Según informó Avianca, esta opción no tendrá cobro de tarifa aérea, aunque estará sujeta a disponibilidad y a las condiciones del plan de protección. Además, los pasajeros deberán asumir impuestos, tasas, contribuciones, tarifa administrativa y cualquier otro cobro obligatorio dispuesto por las autoridades.

Los viajeros podrán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o, como máximo, un día antes, para ser reubicados en vuelos de Avianca, según disponibilidad y por orden de llegada.

La alternativa aplica para tiquetes emitidos, sujetos a verificación, con fechas de viaje entre el 2 y el 16 de mayo de 2026. Los pasajeros pueden consultar el sitio: www.ayuda.avianca.com

Por otro lado, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría pidió a los pasajeros con vuelos programados con Spirit no presentarse a la terminal aérea, ya que la aerolínea no estará brindando atención al cliente en sus instalaciones.

AERIS, empresa administradora del aeropuerto, recomendó a los usuarios mantenerse informados únicamente mediante los canales oficiales de Spirit Airlines y consultar el sitio www.spiritrestructuring.com para conocer detalles sobre reembolsos, cambios o gestiones relacionadas con sus itinerarios.