Una falla eléctrica en los sistemas de radar del Aeropuerto Juan Santamaría habría sido el motivo de la afectación en las operaciones en el espacio aéreo del país.

Así lo confirmó este miércoles Luis Diego Saborio, Subdirector de Aviación Civil, luego de que el cierre del espacio generara caos y preocupación a nivel nacional.

Dicha afectación causa que no puedan ni ingresar ni salir aviones del territorio nacional.

AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, y el Guanacaste Airport se pronunciaron al respecto.

Se menciona que la situación corresponde a un tema específicamente bajo la administración de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

“Desde AERIS, apoyamos a las autoridades para restablecer el servicio lo antes posible. Recomendamos a los pasajeros consultar con sus aerolíneas la información de sus vuelos”, destacaron desde el Juan Santamaría.

Lizeth Valverde, Gerente de Operaciones de Guanacaste Aeropuerto, mencionó que por instrucciones de la DGAC el espacio aéreo a nivel nacional estará cerrado hasta las 12:00 md hora local.