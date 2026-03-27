Dos meses después de que el Gobierno realizó el acto simbólico de la colocación de la primera piedra en el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), ya se pueden observar trabajos de obra gris.

Grupo Extra pudo constatar que la empresa encargada del proyecto de la nueva cárcel, que se ubicará en las instalaciones de La Reforma, trabaja las 24 horas del día y toda la semana con la intención de entregarlo en el plazo establecido.

Esto porque el presidente Rodrigo Chaves había indicado que esperaba que el nuevo centro penal para privados de libertad de alta peligrosidad estaría listo en junio de 2026.

Maquinaria trabajando las 24 horas del día.

Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, indicó que la próxima semana realizará una visita en la construcción, junto a Rodrigo Chaves y la presidenta electa, Laura Fernández.

El gobierno informó que las obras tienen un 16% de avance, motivo por el cual darán una rendición de cuentas del progreso de esta infraestructura.

La nueva cárcel albergará a un total de 5.100 reos de alta peligrosidad, inspirada en el sistema penitenciario de

El Salvador, tras varias visitas de autoridades costarricenses al país centroamericano.

Tras un recorrido cerca de las instalaciones de La Reforma, este medio pudo comprobar el levantamiento de obra gris y el movimiento constante de la maquinaria.

Hasta el momento, la empresa constructora solo ha registrado una solicitud de compensación por un atraso de tres días, debido a lluvias ocurridas en diciembre del año anterior, lo que evitó el ingreso de la maquinaria en la propiedad.

Decenas de trabajadores laboran en diferentes turnos.

“Por lo anterior, se solicita formalmente una compensación de 3 días naturales adicionales en el plazo de ejecución de la II Etapa, Fase I (movimiento de tierras), al considerarse un evento de fuerza mayor por las inclemencias del tiempo, las cuales no son imputables a nuestra representada”, se detalla en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Las instalaciones están valoradas en un total de ¢19 mil millones para una construcción de 31 mil metros cuadrados.