Avanzan proyectos para parques urbanos en Hatillo

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Más de 61.000 personas viven en apenas 4,2 kilómetros cuadrados en Hatillo, uno de los distritos más densamente poblados del país, donde las áreas verdes son escasas, fragmentadas y, en muchos casos, inaccesibles para la comunidad según los propios vecinos del cantón.

Bajo este contexto, organizaciones comunales y actores políticos impulsan proyectos para convertir terrenos baldíos en Hatillo 2 y 4 en parques urbanos y zonas de protección ambiental.

La presidenta de la Asociación Hatillo Verde, Karina Rodríguez, explicó que gracias al apoyo de las diputadas independientes Cynthia Córdoba y María Marta Padilla están gestionando una propuesta que esperan dar continuidad en la próxima Asamblea. Explicó que en estos terrenos existe una alta biodiversidad y también vestigios culturales e históricos muy importantes para Costa Rica.

La diputada Córdoba confirmó el avance de la iniciativa legislativa, señalando que el proyecto de ley, que trasladaría los terrenos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) a la Municipalidad de San José tiene como objetivo “generar un pulmón para la comunidad donde las personas puedan convivir con los ecosistemas, siendo consistentes con los corredores biológicos interurbanos y el concepto de ciudad verde que se maneja en Costa Rica”.

Los proyectos buscan atender problemáticas sociales y ambientales acumuladas durante décadas.

Rodríguez detalló que “esto viene siendo parte de los pasos para corregir problemas en la comunidad, principalmente en seguridad, pero también mejorar la conectividad biológica, los espacios para la comunidad y contribuir con la mejora de la calidad del agua”.

Además, resaltó el valor ambiental y patrimonial de los terrenos, ya que “se identificó que la importancia para Hatillo, sino para todo el país de esta infraestructura desde 1870, que es un relicto de la historia cafetalera, donde además hoy existe un hábitat único para la reproducción de especies como la rana de ojos dorados”.

Desde la Asociación de Desarrollo Integral de Hatillo, José Mora advirtió sobre los riesgos actuales, pues “estas reservas han quedado abandonadas y son un riesgo de invasiones; ha habido ocupaciones durante más de 20 años y muchas veces al calor de la política se promete vivienda y se utilizan estas áreas verdes para invadirlas, por lo que es fundamental desarrollar proyectos de protección”.

Mora también señaló la presión habitacional en la zona, pero con necesidad de que existan espacios para la recreación y convivio para las familias.

Apoyo desde futura diputación

El respaldo político al proyecto se proyecta más allá del actual periodo legislativo. El diputado electo Antonio Trejos aseguró que “este no es un simple proyecto de donación de un terreno, es la consolidación de la protección de un pulmón verde en la ciudad, uno de los pocos espacios que se ha preservado a lo largo de los años en Hatillo”.

Trejos subrayó la relevancia ambiental y social de la iniciativa.

“Estos terrenos están en los márgenes del río Tiribí, tienen nacientes y un valor natural importante, donde incluso se observan peces y aves, lo que demuestra que hay posibilidad de recuperación ambiental en la ciudad”, destacó el diputado electo por el Frente Amplio.

Además, aseguró que se dará continuidad al proyecto desde la próxima bancada, especialmente desde su curul.

Karina Rodríguez Asociación Hatillo Verde “Se identificó no solo la importancia para Hatillo, sino para todo el país de esta infraestructura tan antigua; aquí se juntan dos cosas interesantes, la prevalencia de la infraestructura civil en pie y la otra su función ecosistémica en este momento”.