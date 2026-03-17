Avanzan 2 propuestas para retiro total del ROP

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó de forma positiva este martes, dos proyectos de ley que permiten el retiro acelerado de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP)

Se trata del expediente 24.984, de la diputada oficialista Ada Acuña, que recibió seis votos a favor y uno en contra. Este elimina todas las modalidades de retiro actuales y las reemplaza por otras dos.

Una de ellas dispone que las personas con una pensión del IVM mayor a dos salarios mínimos del Ministerio de Trabajo, es decir, cerca de ¢745 mil, podrán hacer el retiro completo del fondo.

El texto aprobado dice así:

Cuando la tasa de reemplazo otorgada en la pensión del régimen del IVM-CCSS o los regímenes especiales sustitutos sea superior al cincuenta y dos coma cinco por ciento (52,5%), la persona pensionada podrá retirar la totalidad de su fondo individual y sus rendimientos en un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la solicitud.

Mientras que el otro formato permite un retiro programado desde los dos años hasta los 15 años.

La otra iniciativa es el expediente 24.972, de la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio, que recibió el mismo respaldo con seis votos a favor y uno en contra.

Alfaro propone que los pensionados entre el primero de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2029 puedan retirar todo el saldo de su ROP acumulado en sus cuentas, en montos mensuales durante un año.

Por último, el proyecto del independiente Gilbert Jiménez fue rechazado por la Comisión.

Ambos proyectos pasan ahora al plenario, donde un acuerdo de las fracciones podría hacer que alguno de ellos se vote en primer y segundo debate antes que los diputados terminen sus funciones.