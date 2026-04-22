Avanza reforma para que diputados usen cuota de combustible para cargar vehículos eléctricos

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos dictaminó el expediente 25.259, que pretende establecer que la Asamblea Legislativa asuma los costos de carga de vehículos eléctricos a través de la remuneración por uso de combustibles para los diputados.
El argumento central del diputado Manuel Morales Díaz para proponer esta reforma se basa en la necesidad de modernizar la legislación actual para que sea coherente con la realidad tecnológica y los compromisos ambientales de Costa Rica.
Votaron a favor los diputados
Además, votaron a favor de una moción para que el proyecto se consulte a las siguientes instituciones:
Los diputados disponen de una cuota equivalente al valor de 500 litros de combustible cada mes, destinada al “uso discrecional” para movilidad en vehículos automotores. El proyecto prevé que esa asignación podrá ser utilizada total o parcialmente para cargar los vehículos eléctricos.
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Esta disposición aplicaría en la infraestructura de carga instalada en la Asamblea Legislativa o en redes de carga públicas o privadas que estén autorizadas.
El proyecto contemplaría que el ajuste no generaría aumento en el gasto público ni podrá percibirse de forma acumulativa o monetaria.
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Si una vez que pase al plenario, la iniciativa es aprobada, la administración de la Asamblea Legislativa deberá emitir un reglamento de aplicación de la reforma.