Avanza reforma para que diputados usen cuota de combustible para cargar vehículos eléctricos

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos dictaminó el expediente 25.259, que pretende establecer que la Asamblea Legislativa asuma los costos de carga de vehículos eléctricos a través de la remuneración por uso de combustibles para los diputados.

El argumento central del diputado Manuel Morales Díaz para proponer esta reforma se basa en la necesidad de modernizar la legislación actual para que sea coherente con la realidad tecnológica y los compromisos ambientales de Costa Rica.

Votaron a favor los diputados

Rocío Alfaro Molina, del Frente Amplio

Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN)

José Francisco Nicolás del PLN

Jorge Antonio Rojas, del oficialismo

Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana

José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República

Daniel Vargas, del oficialismo

Luis Diego Vargas, independiente

Danny Vargas, del PLN

Además, votaron a favor de una moción para que el proyecto se consulte a las siguientes instituciones:

Contraloría General de la República

Instituto Costarricense de Electricidad

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Procuraduría General de la República

Asamblea Legislativa

Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica

y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.

Estación de carga para vehículos eléctricos. Fotografía: Cortesía

Los diputados disponen de una cuota equivalente al valor de 500 litros de combustible cada mes, destinada al “uso discrecional” para movilidad en vehículos automotores. El proyecto prevé que esa asignación podrá ser utilizada total o parcialmente para cargar los vehículos eléctricos.

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Esta disposición aplicaría en la infraestructura de carga instalada en la Asamblea Legislativa o en redes de carga públicas o privadas que estén autorizadas.

El proyecto contemplaría que el ajuste no generaría aumento en el gasto público ni podrá percibirse de forma acumulativa o monetaria.

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Si una vez que pase al plenario, la iniciativa es aprobada, la administración de la Asamblea Legislativa deberá emitir un reglamento de aplicación de la reforma.