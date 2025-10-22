Avanza proyecto para que playas tengan calles y rampas de acceso público

La fracción del Frente Amplio presentó el proyecto de Ley 24.413, el cual busca garantizar que existan al menos tres zonas de ingreso 100% públicas en todas las playas nacionales. Esta iniciativa, que fue avalada en comisión, pasará al Plenario.

La propuesta de Ley reclaca que el acceso a las playas es público desde 1942, cuando la Ley de Aguas estableció que las costas pertenecen al gobierno; sin embargo, este panorama ha cambiado de sobremanera debido al crecimiento de las edificaciones en estas partes del país, quienes han colocado cercas, vayas y demás estructuras para que solamente su clientela.

“Con estos accesos públicos buscamos que realmente se cumpla con lo establecido en la ley para que las personas puedan ingresar, por ejemplo, que cumplan con la ley 7.600 y que sean realmente inclusivos para todas las personas”, detalló Ariel Robles, principal firmante del proyecto.

Según el diputado frenteamplista, si bien actualmente se legisla que las costas son públicas, “no está regulado el tema de los accesos, entonces resulta que un trillo termina siendo el acceso para una playa y la gente no puede ingresar”.

Dentro de los principales cambios que propone este nuevo proyecto se encuentra la construcción de al menos tres entradas, tanto vehiculares como peatonales, en todas las playas que existan en el país; esto mediante un estudio del Instituto Geográfico Nacional.

“Con este proyecto, si llegamos a aprobarlo, vamos a garantizar que esos accesos sean obligatorios, que tenga el Estado tenga que garantizar que esos espacios existan y que tengan que cumplir con mínimos para que sean accesibles, de calidad y que todo el mundo pueda ir a pasar sus vacaciones en las playas tan lindas que tiene este país, y que no sea un privilegio para unos pocos”, destacó Robles a Diario Extra.

Autoridades chocan

El texto que recibió el visto bueno de la Comisión de Ambiente, y que ahora deberá ser aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa, implica la participación de diversas instituciones estatales; las cuales han expresado posiciones contrarias con respecto a las modificaciones.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), señaló encontrarse en contra del proyecto ya que, según indican, este es contrario a los aspectos legales que manejan las playas del país.

“Si se establece que cada playa reconocida debe tener 3 accesos (por regla general, calle pública con derecho de vía de 14 metros), ello incluiría las playas que se encuentran en Patrimonio Natural del Estado como el Parque Nacional Manuel Antonio, o el Parque Nacional Tortuguero”, expresó el ministro de Turismo, William Rodríguez, en un criterio dirigido al plenario.

Sin embargo, otro de los actores más impactados son los gobiernos locales, ya que las municipalidades serían las encargadas de construir y mantener dichos accesos a las playas, quienes se expresaron a favor de incluir estos ingresos inclusivos.

“Para el caso de Limón que estamos en la construcción del plan regulador es un buen momento para considerar en la planificación esas vías de acceso y tenemos la ventaja que esté garantizado por la ruta 36, que prácticamente va paralelo a la playa”, comentó Ana McCalla, alcaldesa del cantón caribeño; uno de los destinos más importantes para el turismo nacional. Por su parte, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) indicó que analizan con ojos positivos el texto presentado por los frenteamplistas, esto a excepción de mantener las vías de 14 metros, ya que esto podría afectar a las comunidades.

“Consideramos positiva esta iniciativa que busca garantizar el libre acceso a las playas del país. Sin embargo, el expediente asigna nuevas responsabilidades a las municipalidades cuando las rutas de acceso son cantonales”, indicó Andrés Zarate, director de Incidencia Política de la UNGL.

Ana McCalla Alcaldesa de Limón “Este mecanismo de ley viene a ser una herramienta más a nivel jurídico que vamos a tener los gobiernos locales para realizar una correcta gestión de los territorios en la zona marítimo-terrestre, uno de los espacios más problemáticos”.

Randall Chavarría Alcalde de Puntarenas “Es un proyecto en el que evidentemente estamos totalmente de acuerdo, me parece que el acceso a las playas públicas es un tema que debe mantenerse, por lo que ya hicimos el aporte que corresponde y creemos que debe aprobarse favorablemente”.