La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto “Fomento y promoción de la competencia en el mercado de medicamentos”, una iniciativa que busca reducir el costo de los fármacos en Costa Rica, considerados los más caros de la región.

El expediente plantea la creación de un precio de entrada regulado con base en criterios terapéuticos, de innovación, frecuencia de uso y precios internacionales; además, obliga a conformar un Observatorio Nacional de Precios para comparar costos entre farmacias y detectar abusos, así como acciones que puedan limitar los monopolios.

El modelo toma como referencia experiencias aplicadas en países como Alemania, Colombia, Brasil y El Salvador, donde reformas de este tipo lograron disminuir precios hasta en un 80 % sin afectar la industria farmacéutica ni limitar el acceso a tratamientos.

“Con esta ley buscamos garantizar que los medicamentos sean accesibles para todos los costarricenses. No se trata de ideología, sino de justicia y de dignidad: que ninguna persona tenga que elegir entre comer o comprar la medicina que necesita”, aseguró María Marta Carballo, diputada proponente de la iniciativa.

No obstante, la medida enfrenta un nuevo obstáculo, ya que 17 legisladores preparan una consulta de constitucionalidad que frenaría el avance del expediente.

“Me llena de muchísima angustia, porque es un proyecto que viene a solucionar el tema del precio de los medicamentos, por favor reconsideren esta consulta que va a atrasar algunos meses un proyecto que viene a solucionar esta problemática”, subrayó Carballo.

Si finalmente se presenta la consulta, el expediente 23.234 quedará a la espera de lo que resuelva la Sala Constitucional, que deberá analizar los argumentos planteados por los diputados antes de que el plenario retome el debate final para convertirlo en ley de la República.

¿Por qué son tan caros?

Las trabas se relacionan con el proceso de legalización para que tanto los componentes como los fármacos o pastillas puedan comercializarse en el mercado nacional.

Así lo señala un informe de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), donde se examinaron los principales factores que provocan que los medicamentos en Costa Rica figuren entre los más costosos de Latinoamérica.

“Para vender cualquier medicamento en Costa Rica es necesario estar incluido en el registro sanitario del Ministerio de Salud. Los tiempos de demora en este proceso son largos e inciertos, frecuentemente superiores a los máximos anunciados. No existe un proceso simplificado ni expedito para registrar aquellos medicamentos previamente autorizados a otras empresas”, indica el documento.