Avanza prórroga para frenar desalojos 

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El proyecto que busca ampliar la protección contra desalojos y demoliciones en zonas marítimo-terrestres, fronterizas y terrenos del patrimonio natural del Estado avanzó en la Comisión de Asuntos Municipales, en medio de cuestionamientos del diputado del Frente Amplio (FA), Antonio Trejos.

Los legisladores aprobaron con seis votos a favor y uno en contra el informe afirmativo de subcomisión del expediente 25.548, denominado “Reforma al artículo 1 de la Ley N.° 9577, Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales”. El único voto negativo fue el de Trejos. Posteriormente, los diputados iniciaron la discusión por el fondo, aunque el dictamen quedó pendiente de votación por falta de tiempo.

La iniciativa propone suspender durante 36 meses los desalojos, la demolición de obras y la paralización de actividades comerciales, agropecuarias u otras actividades lícitas existentes en estas zonas.

Además, plantea que, una vez cumplido ese periodo, la suspensión se prorrogue automáticamente durante otros 48 meses, y posteriormente, la protección podría extenderse hasta siete años.

Antonio Trejos – Diputado del FA “Espero que el diálogo impere y se pueda hacer lo mejor. Con este proyecto lo que se incluye es una segunda moratoria de facto si las instituciones no concluyen los mecanismos técnicos. Es un elemento que habría que quitar”

Durante la discusión, Trejos cuestionó que el texto contemple una prórroga automática y aseguró que, tal como está redactado actualmente, presenta problemas de constitucionalidad.

“De parte nuestra votamos en contra el informe y si no hay cambios de fondo en el proyecto, lamentablemente tendremos que votar también en contra del dictamen”, manifestó.

El frenteamplista sostuvo que la propuesta pretende aplicar una misma solución a territorios que enfrentan realidades jurídicas y sociales diferentes y cuestionó que no exista un censo que permita determinar quiénes serían beneficiados.

También advirtió que no existe una delimitación que permita diferenciar entre familias en condición de vulnerabilidad, sociedades mercantiles, actividades de subsistencia y explotaciones comerciales.

Nayuribe Guadamuz – Diputada del PPSO “Y hay que buscar una solución, tenemos que buscar ese equilibrio… Creo que sería saldar esa deuda histórica que hemos tenido”

Defienden protección temporal

Por su parte, la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz defendió el proyecto al señalar que busca brindar tranquilidad a las familias que durante años han enfrentado incertidumbre sobre su permanencia en estas zonas.

“Dar continuidad a esta protección va a permitir evitar temporalmente los desalojos que nos preocupan muchísimo. Esto brindará tranquilidad a las familias, permitirá avanzar con las acciones necesarias para que se pueda resolver esta situación”, expresó.

Asamblea Legislativa. Foto: Archivo.

Soluciones

El presidente de la comisión, el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Ariel Mora, coincidió con Trejos en que las sucesivas moratorias no representan una solución definitiva al problema.

“Nosotros no podemos seguir con curitas a un tema tan profundo como es la inseguridad jurídica en el patrimonio natural del Estado, en las poblaciones en la franja fronteriza y en las zonas marítimo-terrestres”, afirmó.

Mora indicó que trabaja en una propuesta de alcance nacional para atender los asentamientos de vieja data y planteó establecer mesas de trabajo entre las diferentes fracciones legislativas y el Poder Ejecutivo.