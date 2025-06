Con 32 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron dar admisibilidad a la reforma constitucional que prohibiría la doble postulación.

De este modo, el expediente 23.401, “Establecimiento de Causales de Inelegibilidad para Optar a la Presidencia y a una Diputación de la República en el Mismo Proceso Electoral”, pasará a ser estudiado por una comisión específica.

La medida, propuesta en conjunto por diputados de varias fracciones, contó con el apoyo de las bancadas del Frente Amplio, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y representantes del oficialismo.

“Yo personalmente no estoy de acuerdo en una doble postulación, porque se le está diciendo al país ‘estoy listo para legislar’ o ‘estoy listo para gobernar’, pero son cosas muy diferentes, y acá hay que tener muy claro hacia qué se dirige uno y no ‘ver qué pego’. En eso no soy partidaria”, señaló la diputada frenteamplista Priscilla Vindas.

Los principales opositores fueron los dos diputados del Liberal Progresista y la bancada de Nueva República, quienes consideran que deberían establecerse prohibiciones en otras áreas del ámbito electoral, como evitar que en pancartas de otras provincias aparezca el candidato número uno por San José.

“Eso sí es manipulación al pueblo”, subrayó José Pablo Sibaja.