El proceso de extradición del exmagistrado Celso Gamboa dio un nuevo paso luego de que la Embajada de Estados Unidos presentara la documentación correspondiente al Tribunal de Juicio de San José.

De acuerdo con información confirmada por el Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial, los documentos fueron entregados desde el pasado 14 de agosto y puestos en conocimiento de todas las partes.

Con ello se abrió el plazo de 20 días hábiles que establece el artículo 9 de la Ley de Extradición.

Además, el Tribunal Penal de San José informó que la solicitud de ampliación de la detención provisional está en estudio y será resuelta dentro del plazo legal.

El expediente del trámite de extradición se gestiona bajo el número 25-000071-0016-PE.