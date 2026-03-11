Avanza en el Congreso préstamo para Ruta 1

De forma unánime, los 11 diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron el préstamo para la construcción de la Ruta 1, carretera San José – San Ramón.

Tras diversas discusiones, y la solicitud de la presidenta electa Laura Fernández para acelerar su aprobación, los legisladores dictaminaron el visto bueno para el empresito con el Banco Centroaméricano de Integración Económica (BCIE).

Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

“Hemos avanzado rápidamente en este proyecto porque conocemos de la necesidad y del impacto que tiene para nuestro país y que no solo beneficia en aspectos sociales, sino también económicamente en la Ruta 1”, expresó la diputada liberacionista Paulina Ramírez.

El préstamo será por un total de $770 millones, y su aprobación habría tardado debido a que los legisladores solicitaron mejores tasas de crédito al BCIE, esto tomando en cuenta las condiciones del mercado.

“El nuevo texto establece que los recursos del préstamo deberán incorporarse al presupuesto mediante presupuestos extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa, lo que permitirá dar seguimiento a la ejecución financiera del proyecto y garantizar mayor trazabilidad en el manejo de los fondos”, explicó Ramírez.

Dicho préstamo es uno de los siete proyectos que Laura Fernández solicitó aprobar antes del cambio de gobierno, junto con el préstamo para el tren eléctrico, la regulación de Crucitas, entre otros.

El proyecto de Ruta 1 ahora deberá pasar al plenario para ser votado dos veces por los diputados; y en caso de tener al menos 28 votos afirmativos, ser aprobado por parte de la Asamblea Legislativa.