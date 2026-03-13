Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) realizará un despliegue operativo de control y protección en las Áreas Silvestres Protegidas durante la Semana Santa.

La vigilancia se desplegará a partir del 28 de marzo y culminará el 5 de abril del 2026. Durante esos días, las zonas protegidas operarán en horario normal.

Fotografía: SINAC.

Para esta Semana Santa, participarán 675 personas, divididas entre el SINAC, personal de otras entidades como la Fuerza Pública, Cruz Roja, Guardacostas, Bomberos, Policía de Tránsito y Comisión Nacional de Emergencias (CNE), así como voluntarios de organizaciones no gubernamentales.

Fotografía: SINAC.

Según la entidad, los operativos buscan evitar la cacería, extracción ilegal de flora y fauna; ingresos ilícitos a lugares no autorizados para la visitación, la quema de zonas forestales, entre otros delitos.

Con corte a este jueves 12 de marzo, el reporte del Programa Nacional de Manejo Integral del Fuego contabiliza 34 incendios en diferentes áreas de conservación, con una afectación total de 698,1 hectáreas, tanto dentro como fuera de Áreas Silvestres Protegidas.

El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, destacó que estos esfuerzos buscarán minimizar problemas como la tala de árboles:

“Durante dicho período, nuestro personal estará realizando una serie de operativos de vigilancia y control de los recursos naturales, incluyendo retenes en carretera, con el objetivo de atender y minimizar los problemas de corta y transporte ilegal de madera, así como el trasiego ilegal de especies de flora y fauna silvestre”, destacó el jerarca.

Adicionalmente, para esta semana de reflexión, el SINAC indicó que estos trabajos contemplan una inversión de más de ₡16 millones.