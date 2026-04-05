Autoridades reportan cuatro vehículos quemados en el país

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Al menos cuatro vehículos se quemaron en el país el fin de semana y en menos de 18 horas, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

El primer de los hechos se dio este sábado en La Garita de Alajuela cuando un autobús que transportaba al equipo de fútbol de segunda división, Quepos Cambute se incendió en su totalidad.

El segundo caso se presentó en un plantel de autobuses en Heredia la noche del sábado cuando un vehículo liviano se alzó en llamas.

En otro de los casos, esa misma noche, una buseta se incendió en Playa Dominical.

El caso más reciente se dio este domingo a eso de las 10 de la mañana cuando un vehículo se incendió en Barú, Pérez Zeledón.

En ninguno de los casos hubo personas heridas por estos incidentes.